Com alguns jogos ainda pela frente antes do término na temporada, Bruno Fernandes já soma 3752 minutos nas pernas ao serviço do Manchester United, distribuídos por 43 encontros. Só numa dessas partidas é que o internacional português não foi titular e apenas em cinco foi substituído (duas vezes já em tempo de compensação). A juntar a isto, disputou sete jogos na seleção.

Esta quinta-feira, no triunfo sobre o Betis (1-0), Bruno Fernandes deixou o terreno de jogo aos 68 minutos e Erik Ten Hag elogiou a condição física do português.

«Ele está muito forte, com uma recuperação muito boa. É um atleta muito bom, tem muita energia e pode desempenhar vários papéis», começou por dizer o treinador do Manchester United, citado pela Sky Sports.

«Taticamente é brilhante, pode jogar em várias posições e podemos beneficiar dele, podemos sobrecarregar certas áreas, podemos superar adversários e criamos boas situações. Ele é muito importante no contra-ataque, na pressão ou nas transições. É um bom exemplo para a equipa», prosseguiu.

«Nas últimas semanas, esteve numa forma brilhante e parece que está a melhorar de jogo para jogo», rematou.

Bruno Fernandes leva oito golos e 10 assistências esta época pelos red devils. Esta sexta-feira, deverá ser um dos nomes anunciados por Roberto Martínez, naquela que será a primeira convocatória do novo selecionador nacional.