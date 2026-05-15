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Há 1h e 38min
Bruno Fernandes eleito o jogador do ano pelos companheiros de equipa
Médio português foi distinguido pelo segundo ano seguido
Médio português foi distinguido pelo segundo ano seguido
Bruno Fernandes foi eleito pelos jogadores do Manchester United o jogador do ano nos Red Devils.
O médio internacional português foi distinguido pelo segundo ano seguindo, tornando-se no quinto futebolista do Man United a receber o prémio em mais do que uma ocasião.
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Os outros foram Cristiano Ronaldo (2007 e 2008), Antonio Valencia (2012 e 2017), David De Gea (2014, 2015, 2018 e 2022) e Luke Shaw (2019 e 2021).
Diogo Dalot foi o vencedor desde galardão, introduzido em 2005/06, em 2024.
That's our Bruno ❤️🏆 pic.twitter.com/d9D3KIC2lc— Manchester United (@ManUtd) May 15, 2026
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