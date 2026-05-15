Bruno Fernandes foi eleito pelos jogadores do Manchester United o jogador do ano nos Red Devils.

O médio internacional português foi distinguido pelo segundo ano seguindo, tornando-se no quinto futebolista do Man United a receber o prémio em mais do que uma ocasião.

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Os outros foram Cristiano Ronaldo (2007 e 2008), Antonio Valencia (2012 e 2017), David De Gea (2014, 2015, 2018 e 2022) e Luke Shaw (2019 e 2021).

Diogo Dalot foi o vencedor desde galardão, introduzido em 2005/06, em 2024.