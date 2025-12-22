Substituído ao intervalo na derrota do Manchester United com o Aston Villa (2-1), Bruno Fernandes esteve no banco de suplentes dos «red devils» na segunda parte e entrou numa picardia com os adeptos da equipa da casa.

O internacional português estava a receber tratamento na zona da coxa, quando se virou para a bancada e, com um sorriso no rosto, protagonizou um bate-boca divertido com os adeptos dos «villans».

«Cantam mais por mim do que pela vossa equipa. Não fiquem chateados porque eu marco sempre contra vocês. Não fiquem chateados», disse Bruno Fernandes, antes de se sentar no banco, para alegria daquela bancada.