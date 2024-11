Antes da chegada de um português a Manchester - o treinador Ruben Amorim -, foi outro luso que liderou as tropas em Old Trafford no triunfo sobre o Leicester, na tarde deste domingo (3-0).

O Manchester United saltou para a frente do marcador aos 17 minutos, com um belo remate de Bruno Fernandes. Na quina da grande área, rematou cruzado em jeito, para bater o guarda-redes Hermansen.

Ainda antes do final da primeira parte, Bruno Fernandes participou no segundo golo dos red devils. Após cruzamento, desviou a bola e esta acaba por embater em Kristiansen em direção à baliza. Autogolo dos foxes.

Já na segunda parte, o internacional luso Bruno Fernandes assistiu Alejandro Garnacho para o terceiro golo do Manchester United. Num contra-ataque bem desenhado pela equipa da casa, Bruno carregou a bola e assistiu o argentino para mais um belo remate.

Do lado do Leicester, o ex-Sporting Fatawu foi titular. Este foi o último jogo de Ruud Van Nistelrooy ao comando do Manchester United como técnico interino, antes de Ruben Amorim assumir o leme do clube (o neerlandês não perdeu nenhum encontro). O primeiro jogo do português é com o Ipswich Town, no dia 24 de novembro.

O Manchester fica em 13.º lugar, com 15 pontos, os mesmos do Bournemouth. O Leicester é 15.º, com 11 pontos.