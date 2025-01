Depois de João Félix, também Bruno Fernandes confessou acreditar que Cristiano Ronaldo vai marcar presença no Mundial 2026.

«Não só acredito, como estou quase seguro de que ele vai lá estar», começou por dizer o médio português aos microfones da TNT Sports, após o Manchester United eliminar o Arsenal da Taça de Inglaterra.

«Seria bonito que o Cristiano Ronaldo, indo ao Mundial, concretizasse o sonho de ganhar o Mundial pela Seleção Nacional. Não só para ele, como para nós, portugueses. Queremos muito dar isso ao nosso país. Para ele, como referência máxima do nosso futebol, seria a melhor maneira de terminar com a Seleção. Mesmo se ganhasse o Mundial, não sei se ele gostaria de parar ou de ir um pouco mais além. Ele tem sempre vontade de melhorar. Há sempre coisas para melhorar e aprender. Vês isso no Cristiano, que todos os anos quer fazer mais, quer ser melhor. Se ainda têm dúvidas, ele faz mais e mais», vincou.

«Para nós o mais importante é ir ao Mundial e vencer. É o sonho de todos nós. Seria enorme para o nosso país se ele terminasse com os troféus mais importantes com a Seleção. Não seria um dia de festa, mas sim uma semana de festa em Portugal», concluiu.

O próximo Mundial decorre nos EUA, Canadá e México, entre junho e julho de 2026.