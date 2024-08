Bruno Fernandes renovou contrato na semana passada com o Manchester United, até 2027, e fez questão de transmitir ao clube que era necessário elevar o nível do plantel.

Em declarações aos meios de comunicação dos «red devils», o internacional português mostrou-se satisfeito pelo rumo que o clube está a tomar.

«O clube sabia que eu queria competir com as melhores equipas. Eles sabiam que precisávamos de melhorar a equipa. E acho que estamos a fazer isso. Disse-lhes: "Não preciso que me prometam que vamos ganhar a liga". Porque ninguém pode prometer isso. Mas pelo menos teremos uma equipa para competir e ser competitivo durante a temporada, para tentar conquistar troféus e competir nos níveis mais altos», disse o médio de 29 anos.

«Acho que o clube está a fazer isso. Estão a tentar trazer mais jogadores com qualidade para o plantel, para ficar mais competitivo, [para que todos] lutem pelo seu lugar», acrescentou.

Bruno Fernandes garantiu ainda que «a primeira escolha sempre foi ficar» no clube inglês. «Não eram exigências, mas as coisas que eu queria ver: o clube a ir para a frente. Para ser honesto, olho agora e vejo que o clube está a esforçar-se para isso.»

Em Manchester desde 2020, o internacional português assumiu que vive o sonho de jogar na Premier League e logo no «clube favorito».

«Eu e a minha esposa, quando acabámos de chegar de volta a Manchester, dissemos: "Parece casa". É algo forte de se dizer, ainda mais [do] meu lado, porque sou uma pessoa caseira e amo o meu país, amo a minha cidade. Para dizermos isto, é algo que significa muito. Porque eu amo os meus amigos, amo a minha família, amo estar em Portugal. E ter o mesmo tipo de sentimento quando estou aqui, é realmente algo especial», confessou.

Contratado ao Sporting em 2019/20, por 65 milhões de euros, Bruno Fernandes já realizou 235 jogos pelo Manchester United, tendo apontado 79 golos e anotado 68 assistências.