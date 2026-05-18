Bruno Fernandes entrou para a história da Premier League. Com mais uma assistência no triunfo do Manchester United deste domingo, o português igualou o recorde de assistências na competição.

São já 20 - juntando-se a nomes como Kevin de Bruyne (Manchester City), em 2019/20, e Thierry Henry (Arsenal), em 2002/03. O português é, ainda, o detentor do recorde no Manchester United.

Bruno Fernandes admitiu que é uma honra atingir este patamar, mostrando ainda ambição de superá-lo.

«Obviamente é incrível. Nunca escondi que queria puxar por mim para estar ao nível dos melhores e tentar ultrapassá-los também. É um privilégio e uma honra para mim estar numa companhia de elite. São dois dos melhores jogadores da última década da Premier League», referiu aos canais de comunicado do clube.

O Manchester United tem ainda uma jornada por jogar – este domingo na visita ao Brighton (16h). O internacional português pode, assim, isolar-se com o jogador com mais assistências numa temporada da Premier League.