Bruno Fernandes responde a Roy Keane: «O que ele disse é mentira»
Internacional português desmente lenda do Man. United após críticas relacionadas ao recorde de assistências
Internacional português desmente lenda do Man. United após críticas relacionadas ao recorde de assistências
O canal de YouTube «The Diary of a CEO» publicou, esta segunda-feira, uma entrevista com Bruno Fernandes, capitão do Man. United, na qual o internacional português aproveitou para responder às críticas de Roy Keane, relativamente ao recorde de assistências na Premier League.
O antigo capitão dos Red Devils acusou Bruno Fernandes de priorizar recordes individuais em detrimento do desempenho da equipa.
«Eu não me importo com as críticas, sempre ouvi críticas de tudo e todos e nunca respondi a nenhuma. As pessoas têm uma opinião sobre o que é bom e mau, não me importo. O que eu não gosto é quando mentem sobre as coisas e, neste caso, basicamente, o que ele [Roy Keane] disse é mentira», começou por dizer o internacional português.
«Felizmente para mim, tudo está registado. Imagina se não está, as pessoas iam pensar que sou um jogador que sempre procura assistir. Isto passa um pouco do limite que eu acho aceitável», respondeu Bruno.
O médio de 31 anos insistiu que a sua forma de jogar não mudou e que desde que chegou à Premier League tem vindo a criar assistências. A procura pelas assistências não é de agora.
O que é facto é que o jogador português tornou-se o maior assistente (21) numa temporada do campeonato inglês e venceu os prémios de Jogador da Temporada da Premier League e Futebolista do Ano para os jornalistas ingleses.