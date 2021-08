Com os três golos apontados na goleada do Manchester United ao Leeds por 5-1, Bruno Fernandes até pode ter sido o jogador que mais se destacou na jornada inaugural da Premier League, mas não foi o que esteve mais perto da nota máxima para a SofaScore, parceira do Maisfutebol.

O médio internacional português obteve 8,6 pontos, ligeiramente menos do que Ivan Cavaleiro. O jogador do Fulham bisou na goleada da equipa de Marco Silva no terreno do Huddersfield (também por 5-1), no segundo escalão de Inglaterra, mas fê-lo em apenas 13 minutos, factor que lhe permitiu superar Bruno Fernandes a nível estatístico.

No top-10 dos jogadores portugueses no estrangeiro neste fim de semana, quatro jogam em Inglaterra, dois nos Países Baixos, um na Bélgica, um em Espanha, um em Itália e outro em França. Bruma, que poderá defrontar o Benfica nesta quarta-feira no Estádio da Luz pelo PSV, foi um dos jogadores em destaque.

