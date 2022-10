Numa conversa mais íntima aos órgãos de comunicação do Manchester United, Bruno Fernandes apontou as semelhanças entre a cidade de Manchester e Portugal, mas lamentou que não exista um restaurante português nas redondezas, pelo que até sugere investir no negócio, juntamente com Cristiano Ronaldo e Diogo Dalot.

«É adorável ver a maneira como as pessoas se conectam e passam o tempo. Estava habituado a isso quando estava em Portugal e ia com o meu pai aos cafés onde jogam cartas, xadrez, bilhar e dardos também. Sei que foi algo um pouco familiar e é algo que eu gosto de fazer também com a minha família», começou por dizer.

«A cultura mista que temos em Manchester é muito boa, mesmo em termos de restaurantes, porque podes ter o que quiseres. Isso é bom porque num clube há sempre alguém que gosta de comida asiática, inglesa, espanhola ou portuguesa. Não temos um restaurante português, por isso vou ter de conversar com os meus dois colegas portugueses para ver se abrimos um restaurante. Assim, sempre que os portugueses vierem ao país podem ir lá e, obviamente, os ingleses podem comer aquele peixe que têm no Algarve, aquele peixe fresco.»

O internacional português confessou ainda que a filha já corrige o seu inglês. «O mais difícil é fazer os trabalhos de casa com a minha filha porque ela já tem sotaque de Manchester. Já é ela a corrigir-me mais do que eu a ela. Tem sido uma confusão. Falo o inglês das ruas, pode-se chamar assim: o inglês que se aprende em Portugal. Agora, começo a apanhar algumas palavras e algumas coisas e, obviamente, o meu inglês melhora.»

Bruno Fernandes, de 28 anos, está desde o início de 2020 no Manchester United.