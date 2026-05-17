Bruno Fernandes fez história no triunfo do Manchester United frente ao Nottingham Forest (3-2) de Vítor Pereira. O médio português assistiu para o terceiro golo, igualando o recorde da Premir League.

O jogo começou logo com golo. Luke Shaw, que não marcava desde janeiro de 2023, abriu as contas do jogo aos cinco minutos. Sem mais golos no primeiro tempo, os red devils foram para intervalo a vencer.

A segunda metade começou com golo do empate. Morato, central ex-Benfica, subiu à área contrária para restabelecer o empate (53m). A resposta da equipa de Michael Carrick não tardou.

Matheus Cunha, internacional brasileiro, devolveu a vantagem ao United na passagem do minuto 55. Cerca de 20 minutos depois história foi feita.

Bruno Fernandes, pelo lado direito, cruza para Mbeumo – que de primeira atirou para o terceiro golo do Manchester United.

Este tento confirmou a 20.ª assistência de Bruno Fernandes nesta temporada da Premier League – igualando o recorde da Liga e juntando-se a De Bruyne (2019/20) e Thierry Henry (2002/03). O português pode ainda estabelecer um novo recorde, já que falta ainda uma jornada por jogar.

Apesar de o ambiente de festa em Old Trafford – os colegas festejaram mais com Bruno Fernandes do que com Mbeumo – o Nottingham voltou a marcar. Morgan Gibbs-White, já dentro de área, desviou para o 3-2 (78m).

Com este triunfo (3-2), o Manchester United confirma a terceira posição agora com 68 pontos - num jogo que ficou também marcado pela despedida de Casemiro. Já o Nottingham Forest termina uma sequência de oito jogos sem perder e é 16.º com 43 pontos.

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