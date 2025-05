Bruno Fernandes teve uma exibição quase perfeita no Athletic Bilbao-Manchester United da noite desta quinta-feira (3-0). Bisou, fez três passes chaves e três desarmes, num jogo muito completo.

Os dois golos do médio-ofensivo português permitem-lhe subir na tabela de melhores marcadores de sempre da Liga Europa. Tem 27, tantos como Romelu Lukaku. Acima dele, só Radamel Falcao (30) e Pierre-Emerick Aubameyang (34).

Falcao e Aubameyang já não jogam a Liga Europa e, provavelmente, não irão fazê-lo. Sem esses dois concorrentes pela frente, Bruno Fernandes tem sérias possibilidades, aos 30 anos, de ainda conseguir reinar essa estatística. Nesta época deverá ter mais dois jogos pela frente na competição.

No capítulo das assistências, Bruno Fernandes já lidera a par de Dries Mertens, atual jogador do Galatasaray. Ambos os jogadores têm 18 passes para golo em 56 jogos.

