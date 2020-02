E ao segundo jogo com a camisola do Manchester United... Bruno Fernandes conquistou pela segunda vez o prémio de melhor em campo.

Com uma assistência e um remate ao poste na vitória por 2-0 em casa do Chelsea, o médio português foi o jogador mais votado pelos adeptos para o prémio de MVP da partida.

E a forma como o clube de Manchester partilhou a informação percebe-se que os red devils estão rendidos ao ex-Sporting, não acha?

BRUNO! BRUNO! BRUNO!



You've voted for @B_Fernandes8 as your #MUFC Man of the Match 🇵🇹🏆 pic.twitter.com/ccI3316rdL