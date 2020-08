Bruno Fernandes falou na quarta-feira sobre os primeiros meses no Manchester United e aquilo que lhe pede o treinador da equipa, Ole Gunnar Solskjaer.

«O treinador dá-me liberdade para fazer o meu jogo. A mim e a todos os jogadores. No início disse-me para arriscar, para fazer aquilo que sempre fiz porque tinha sido por isso que me tinham contratado. E isso deu-me muita confiança», começou por declarar, numa conversa de um podcast do clube.

Mas há algo que o técnico norueguês não gosta muito no português: que ele corra tanto em tarefas defensivas.

«O treinador diz-me muitas vezes que corro demasiado. Que faço corridas que não são para mim. Diz-me ‘tu não tens de correr tanto, tens de gritar para alguém correr. Porque depois cansas-te e quando recebes a bola não vais estar fresco’. Mas este é o meu estilo de jogo, eu sou assim e consigo controlar isto», garante.

Já quando questionado sobre se gosta mais de marcar golos ou de fazer assistências, Bruno Fernandes diz ter dificuldades em escolher. Porque ambas as coisas serão boas para a equipa.

«Acho que é igual, porque é sempre um golo para a equipa. Jogamos para vencer e se a tua equipa marca, com uma assistência ou um golo teu, ficamos sempre mais perto de ganhar. Gosto de assistir porque jogo na posição 10, que é aquela em que tens de servir os teus colegas», defende.

«É muito importante para a confiança dos avançados marcar golos, por isso, desde que cheguei ao Manchester United tento assistir mais do que marcar, mas a verdade é que tenho mais golos do que assistências», acrescenta.