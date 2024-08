Bruno Fernandes prolongou a ligação ao Manchester United, anunciou o clube inglês.

O médio internacional português fica ligado aos Red Devils até 2027 (mais uma época para além do vínculo que tinha em vigor), com mais um ano de opção.

Bruno Fernandes, que completa 30 anos no próximo mês de setembro, foi contratado pelo Man United ao Sporting em janeiro de 2020 e desde então destacou-se como uma das principais figuras do histórico clube inglês, sendo hoje o capitão da equipa de Erik Ten Hag.

