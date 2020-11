Bruno Fernandes fez dois golos e uma assistência no triunfo do Manchester United em Goodison Park (3-1). No final da partida, Ole Gunnar Solskjaer elogiou o internacional português e Cavani, uruguaio que se estreou a marcar pelo clube este sábado.



«Top, absolutamente top. A equipa esteve brilhante, não consigo elogiar mais os rapazes pelo carácter que mostraram. Mereciam mais do que ser atirados para aqui para perder. Cavani ? Está a ficar cada vez melhor e em melhor forma», referiu, em entrevista à BT Sport.



O técnico norueguês criticou o calendário dos red devils e revelou que o clube já tinha tentado adiar o encontro frente ao Everton.



«Tentaram que falhássemos. O horário foi escolhido para que falhássemos neste jogo. Estávamos na Turquia na quarta-feira à noite, voltámos quinta de manhã e agora jogamos à hora do almoço de sábado quando há pausa para as seleções? É uma brincadeira.», criticou.



«Resta-me elogiar os rapazes. Foram atirados para aqui para que falhassem. Jogámos quarta-feira à noite na Turquia para a Liga dos Campeões. Entendo o Manchester City e o Liverpool que jogam um contra o outro, mas jogaram terça-feira. Quem é responsável? Temos de perceber o quão difícil é física e mentalmente para os jogadores. Perdemos o Luke Shaw por causa disso. Não há justificação», acrescentou.