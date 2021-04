Assim que chegou ao Manchester United, Bruno Fernandes manteve o mesmo nível que havia apresentado no Sporting. O internacional português revelou que Solskjaer lhe pediu para «não ter medo de fazer o que fazia» nos leões.



«Solskjaer é influente para cada um dos jogadores da equipa. No início ele foi importante porque disse para me expressar, para não ter medo de fazer o que fazia no Sporting e para ser eu próprio. É muito importante para um jogador sentir a confiança do treinador», disse, em declarações à rádio «talkSport».



O médio de 26 anos elogiou ainda o adjunto do técnico norueguês dos red devils, Michael Carrick.

«Carrick foi um jogador de topo e pode ajudar qualquer um a melhorar. Aprendemos muito com ele. Apreciava verdadeiramente as qualidades dele como jogador e estou contente por tê-lo como treinador para me ajudar a melhorar e a transmitir a sua experiência», referiu.



Por último, Bruno Fernandes abordou o desempenho do Manchester United na Premier League. A equipa do jogador português ocupa o segundo lugar a 14 pontos do rival da cidade Manchester City, ainda que com menos um jogo.



«Claro que queremos conquistar troféus e queremos ganhar todas as provas que disputamos. Não estivemos a esse nível este ano. Perdemos muitos jogos, inclusive jogos que não esperávamos perder. O nosso desempenho fora de casa é muito diferente comparado com o que fazemos em casa, onde perdemos muitos pontos. Não me lembro se perdemos algum jogo fora na Liga. Estamos a melhorar e esta época ainda não acabou. Até ser matematicamente possível, temos de acreditar. Quando não for possível alcançar o City, vou esquecer a Premier League», concluiu.