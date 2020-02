Só chegou a Old Trafford há três dias, mas Bruno Fernandes já tem duas músicas só para si. Sim, leu bem: duas.



Este sábado, ainda antes do encontro frente ao Wolves, os adeptos do Manchester United entoaram cânticos para o português. A música é simples e envolve o nome de Cristiano Ronaldo.



«Bruno, Bruno, Bruno

He's from Sporting like Cristiano,

He goes left, he goes right,

Makes greatest looks shite

He's our portuguese magnífico»



Na Língua de Camões a música é assim:



«Bruno, Bruno, Bruno

Ele é do Sporting como o Cristiano

Ele vai para a esquerda, ele vai para a direita

Faz os maiores parecerem m****

É ele é o nosso magnífico português»



Ouça a música no vídeo associado ao artigo. Fica no ouvido