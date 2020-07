Surpresa na meia-final da Taça de Inglaterra.Não pelo triunfo do Chelsea, mas pelos números: 3-1 ante o Manchester United.



Com Bruno Fernandes a mostrar-se apenas a espaços, os red devils sofreram a primeira derrota em 2020 e vão ver do sofá a final londrina entre blues e Arsenal.



A primeira oportunidade de golo pertenceu ao conjunto de Lampard com um cabeceamento de Alonso por cima. O Manchester United respondeu por Bruno Fernandes: livre forte, mas à figura de Caballero.



Depois do jogo ter estado interrompido pela lesão na cabeça de Bailly, os blues desbloquearam o marcador por Giroud. Willian e Azpilicueta trabalharam bem na direita e o lateral cruzou para o desvio com a parte de fora do pé esquerdo. De Gea ainda tocou na bola, mas esta acabou por entrar.



O relógio marcava 57 minutos da primeira parte.







O guarda-redes dos red devils teve, de resto, uma tarde para esquecer em Wembley. Logo a abrir a segunda metade, Mount aproveitou um passe disparatado de Williams e conduziu até à entrada da área. O espanhol parecia ter o lance controlado, mas tocou a bola para o fundo da sua própria baliza.



O 2-0 foi um rude golpe nas aspirações do Man. United. Martial, já tinha entrado no final da primeira parte para o lugar do lesionado Bailly, esteve perto de encurtar a diferença no marcador, mas a tarde era dos azuis de Londres.









À entrada para o quarto de hora final, o Chelsea fez o 3-0 e resolveu a eliminatória. Numa jogada de insistência, Mount abriu em Alonso. O cruzamento tenso do espanhol encontrou a perna de Maguire e entrou na baliza de De Gea.





Solskjaer arriscou tudo e lançou Greenwood, Ighalo e Pogba, mas o Unied apenas conseguiu um golo. Bruno Fernandes fez o 3-1 com classe na marcação de um penálti depois de Hudson-Odoi ter derrubado Martial na área.



O golo de Bruno: