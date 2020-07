Com Bruno Fernandes é tudo mais fácil para o Manchester United. Desde a estreia do português a 1 de fevereiro, a equipa de Solskjaer soma dez vitórias e quatro empates em jogos oficiais. Ficha quase imaculada e reforçada com o 5-2 aplicado ao Bournemouth em Old Trafford, este sábado.



Não é preciso ir muito longe para perceber o impacto de Bruno Fernandes no United. Nos dez jogos imediatamente anteriores à sua chegada, o United somara quatro vitórias, um empate e cinco derrotas. Outro mundo, novos mundos para o emblema que dominou o futebol inglês durante o reinado de Sir Alex Ferguson.

Este 5-2 ao Bournemouth teve espetáculo e grandes golos. Para os dois lados. Bruno Fernandes marcou pela primeira vez de livre em Inglaterra, corria o 59º minuto da partida, mas já antes havia motivo para espetáculo e aplausos.

Logo aos 16 minutos, Junior Stanislas abriu o ativo para os visitantes, com um extraordinário momento de futebol. O Bournemouth, que tem o português Hugo Faria na equipa técnica, começou bem, mas vai continuar em zona de descida.

Depois foi quase tudo United, com uma tarde maravilhosa do menino Mason Greenwood (dois bons golos), um de Rashford (de penálti) e um de Martial. O Bournemouth ainda festejou mais uma vez, por Joshua King, também de penálti. Pode ver todos os VÍDEOS no LIVE da partida.



É difícil escolher o melhor golo, mas este de Martial é mesmo fabuloso:





Apesar da excelente fase e da vitória, o Manchester United vai continuar no quarto lugar da Premier League, porque o Leicester (sem o lesionado Ricardo Pereira) cumpriu a obrigação e derrotou o Crystal Palace em casa por 2-0, golos de Iheanacho e Vardy.

No outro jogo da tarde, mais uma péssima notícia para o Norwich. A derrota em casa contra o Brighton (por 0-1) deixa os canários ainda mais últimos e cada vez mais perto do Championship.