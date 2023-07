O diretor de futebol do Botafogo, André Mazzuco, elogiou a forma como Luís Castro conduziu o processo de saída do clube e que permitiu assegurar a contratação de Bruno Lage.

«O Luís foi muito profissional a falar da possibilidade da saída dele e permitiu-nos que procurássemos um plano B. Isso foi feito em conjunto com o próprio Luís Castro, porque não havia muito tempo. Fomos bem-sucedidos, porque foi tudo rápido. A vinda do Cláudio [treinador interino] também foi rápida. Agora termina com a chegada do Bruno», frisou, em entrevista ao «Seleção Sportv».

«Tivemos um cuidado grande neste processo de transição para manter um equilíbrio que já existia com o Luís. Trazer um treinador que já entendesse este contexto. Foi assim em toda a movimentação com o Bruno desde o início, desde as negociações do John [Textor], de lhe apresentar um pouco o Botafogo», afirmou.

«Claro que o Bruno é um treinador de altíssimo nível, vai dar um toque pessoal, mas recebe hoje um clube muito organizado que sabe o que tem feito e que tem muito claro os seus processos e objetivos», acrescentou.

Lage vai chegar durante esta semana ao Rio de Janeiro e, apesar de ter contrato até ao final de 2023, o vínculo com o líder do Brasileirão poderá ser prolongado.

«Nada impede que seja o treinador na sequência. Vem de um mercado de nível altíssimo. Para nós, é um privilégio poder contar com ele. Temos esse primeiro desafio até dezembro, mas nada impede que seja o nosso treinador também para o ano que vem», sublinhou.

O primeiro contacto do antigo treinador de Benfica e Wolverhampton com o plantel está marcado para quinta-feira e André Mazzuco garante que o técnico português não pediu reforços.

«Temos um planeamento estabelecido. Ele vem para nos ajudar com o que temos previsto para a temporada. Não é questão do treinador pedir reforços ou não, é um trabalho em conjunto de clube e treinador. O nosso plantel já é montado a pensar na temporada, independentemente das oportunidades ou necessidades. Mas não chega com pedidos específicos. Não é dessa forma que trabalhamos», vincou.

Ao fim de 14 jornadas, o Botafogo lidera o campeonato brasileiro, com 36 pontos, mais 10 do que o segundo e o terceiro classificados, Flamengo e Grémio, respetivamente.