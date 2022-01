O Wolverhampton vai estrear-se na presente edição da Taça de Inglaterra frente ao Sheffield United, no Molineaux. Na antevisão ao encontro do próximo domingo diante do emblema do Championship, Bruno Lage recuou no tempo para frisar que a competição é especial.



«Na minha juventude, havia os computadores Spectrum e um jogo chamado FA Cup [Taça de Inglaterra]. Talvez tenha sido o meu primeiro troféu [conquistado] quando jogava com os meus amigos. No passado joguei uma final e quero voltar a uma final. Quero estar em Wembley. Vim para o Wolves para conquistar troféus e vamos fazer de tudo para começar esta prova com o pé direito», referiu, citado pela site dos lobos.



O técnico português vai, por isso, apresentar o onze de gala.



«No início da temporada vim para o clube para começar um novo ciclo e dar continuidade ao trabalho do Nuno [Espírito Santo]. Mas vim com a ambição de conquistar títulos. É o meu objetivo. Por isso, no domingo, vou apresentar a melhor equipa para ganhar o jogo», frisou, antes de lembrar o seu percurso como treinador.



«Já conquistei títulos no passado e quero voltar a fazê-lo. Vou colocar em campo a melhor equipa para jogar contra um forte adversário. Conheço o Sheffield United muito bem, assim como o seu treinador e os seus adeptos. Sei como as pessoas da cidade amam o clube porque vivi lá durante dois anos e meio.»

O Wolverhampton-Sheffield United está marcado para as 14h00, deste domingo, e é referente à terceira ronda da FA Cup.