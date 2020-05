Bernardo Silva esteve à conversa com Bruno Nogueira no instagram, esta quinta-feira, e brincou com a (assumida) falta de interesse do humorista no futebol.

«És do Sporting?», começou por questionar o internacional português do Manchester City.

Depois de revelar a simpatia do pai pelo FC Porto, Bruno Nogueira contou que a dada altura foi adepto do Barcelona, por causa de Luís Figo, mas que depois também ganhou simpatia pelo Sporting.

«Está explicado o teu desinteresse. Eu tenho 25 anos, e se passasse 24 e meio a perder também ficava desinteressado», brincou Bernardo Silva, formado no rival Benfica.

«Tens de ir para as roulotes do Estádio da Luz. Não há melhor. Couratos, bifanas, amigos… não há melhor», acrescentou.

Bernardo Silva assumiu depois que, apesar de ser jogador profissional, também não gosta de ver futebol em casa.

Questionado por Bruno Nogueira sobre o que costumava fazer nos estágios, o internacional português revelou que gosta de jogar à sueca - João Moutinho como parceiro – ou damas.

«O Félix é péssimo a jogar damas», alertou.