Após um início intermitente no Tenerife, clube ao qual está emprestado pelo Sp. Braga, o defesa central português Bruno Wilson assumiu-se como indiscutível.

Esse momento coincidiu com a melhoria da equipa insular, que conseguiu, entretanto, uma posição mais segura na tabela classificativa na segunda divisão espanhola.

Em entrevista ao AS, o jogador de 24 anos comentou o período de adaptação e elogia o segundo escalão espanhol.

«É normal que tenha tido um tempo de adaptação quando cheguei, mas não me custou assim tanto porque esta competição é bem mais competitiva do que a Liga portuguesa. É muito intensa, tem um futebol diferente, mas não me custou muito», revela.

Questionado sobre o futuro e a possibilidade de ficar no Tenerife para lá do empréstimo, Bruno Wilson não abriu o jogo, dizendo que apenas se foca no que se passa dentro do campo.

«Eu faço o meu trabalho no campo e o meu agente faz o dele fora. A mim resta-me trabalhar humildemente para crescer», começou por dizer, antes de responder se gostaria de ficar no clube.

«Qualquer jogador que sempre mais. E se me perguntarem se quero jogar na primeira divisão, claro que quero. Mas o Tenerife é um clube histórico. Agora estou focado em ajudar o clube a atingir os objetivos e no final é que se fazem as contas», apontou.