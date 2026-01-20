Vasco Oliveira, central formado no Benfica, foi anunciado como reforço dos búlgaros do Dobrudja Dobrich depois de ter começado a época na União de Leiria.

Será a segunda experiência do defesa central de 25 anos no estrangeiro, depois de já ter atuado em Itália com as cores do Cagliari, Olbia e do Génova. Em Portugal, jogou na equipa de Sub-23 do Estoril, Farense, União de Leiria e Torreense.

O defesa já se juntou aos novos companheiros em Antalya, na Turquia, onde o Dobruja está a estagiar.