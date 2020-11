O futebolista português Dinis Almeida assinou, este sábado, um dos golos da goleada do Lokomotiv Plovdiv ante o rival Botev Plovdiv, por 6-0, em jogo da 14.ª jornada da I Liga de futebol da Bulgária.

O jogador de 25 anos correspondeu de cabeça a um livre batido do lado direito do ataque, tendo feito o 2-0 aos nove minutos de jogo.

Foi o quarto golo em 2020/2021 para o jogador que, em Portugal, passou pela equipa B do Sp. Braga, pelo Belenenses, Joane e pela formação do Varzim e do Marinhas e que, no estrangeiro, alinhou no Reus (Espanha) e no Xanthi (Grécia), tendo tido ligação ao Mónaco, clube pelo qual nunca se estreou.

O Lokomotiv está na liderança do campeonato, com 27 pontos em 13 jogos, mas à condição. É que o Ludogorets, segundo classificado, tem 26 pontos e menos dois jogos.