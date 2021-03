Zé Gomes trocou o Benfica pelos búlgaros do Cherno More, a título definitivo, em fevereiro passado, e agora contou que esteve muito perto de reforçar o Barcelona mas, na altura, o clube da Luz não o deixou sair.

O jovem avançado de 21 anos, nasceu em Bissau, mas veio cedo para Portugal, com apenas dez anos, inicialmente para jogar no Sporting, a título experimental, mas acabou por ir para o Benfica onde chegou a ser apontado como um dos jogadores mais promissores do Seixal.

«Comecei na escola do Sporting, mas não deu certo e fui levado para o Benfica. Cheguei a treinar com os seniores e até recebi uma proposta do Barcelona, ​​mas o Benfica recusou e disse-me que eu ia impor-me na equipa. Esperei pela minha oportunidade, mas só entrei num jogo por cinco minutos e não tive as oportunidades que queria. Jogar apenas pela segunda equipa do Benfica não me interessava», começa por contar o avançado à imprensa búlgara.

Na época passada, Zé Gomes foi emprestado aos polacos do Lechia Gdansk, mas esta época Zé Gomes recusou novo empréstimo. «Não era esse o projeto que queria. Nem a equipa B do Benfica. Não queria ficar em Lisboa e quando surgiu a oportunidade de vir para Varna, decidi aproveitar o novo desafio. Foi tudo muito rápido, decidi em apenas dois ou três dias. O treinador do Cherno More falou com o meu empresário, depois ele falou comigo. Gostei das ideias e opiniões dele sobre o futebol, assim como sobre o projeto do Cherno More, e disse que sim», contou ainda o jovem avançado.

Em pouco mais de um mês, Zé Gomes somou quatro jogos e marcou um golo pelo Cherno More. «A equipa está a tentar jogar futebol e eu gosto disso. Na Polónia jogavam um futebol muito direto e senti que não ia crescer muito como jogador, enquanto o Cherno More jogava mais como o Benfica - eles atacam mais e fazem mais passes. Acho que esta é uma boa oportunidade para mim», destaca.

Além disso, Zé Gomes destaca a boa relação que tem com o treinador Ilian Iliev. «Ele diz-me para não pensar constantemente nos golos, mas no meu jogo. Ele acredita que assim os golos acabarão por surgir, sem procurá-los. Quero ajudar a equipa a alcançar o que almeja e ser um jogador de equipe. Quero jogar com o Cherno More na Liga Europa», destaca.

Em ternos gerais, Zé Gomes está satisfeito com estes primeiros meses no campeonato búlgaro. «No Benfica estava muito habituado a jogar com a bola, a ter a bola nos pés em todos os jogos e não corria muito. Mas na Bulgária pode haver mais corridas e na defesa precisamos melhorar. No geral, gosto do campeonato», contou ainda Zé Gomes.