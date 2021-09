Diogo Queirós estreou-se pelo Valladolid com uma derrota em casa do Burgos CF, numa partida da quarta jornada da II divisão espanhola.



O internacional sub-21 português foi lançado ao intervalo por Pacheta numa altura em que a sua equipa já perdia por 3-0. Juan Manuel García, por duas vezes, e Valcarce foram os autores da formação caseira.



Por sua vez, Gonzalo Plata não foi opção por estar ao serviço da seleção do Equador.



Apesar da derrota o Valladolid ocupa o sexto lugar da tabela classificativa com sete pontos e enquanto o Burgos CF chegou aos quatro pontos, depois de ter alcançado a primeira vitória na prova.