O português Carlos Queiroz está nomeado para melhor treinador da Confederação Africana de Futebol (CAF).



O técnico, que conduziu o Egito à final da última edição da Taça das Nações Africanas, tem como concorrentes ao prémio Pitso Mosimane (Al Ahly), Tom Saintfiet (Gâmbia), Hoalid Regragui (Wydad Athletic Club) e Aliou Cissé, selecionador que venceu a CAN.



Por sua vez, o ex-FC Porto Vincent Aboubakar, atualmente no Al Nassr, está entre os dez candidatos a melhor jogador africano do ano juntamente com Mahrez (Man. City/Argélia), Salah (Liverpool/Egito), Mané (Liverpool/Bayern/Senegal), Ekambi (Lyon/Camarões), Haller (Ajax/Dortmund/Costa do Marfim), Keita (Guiné), Hakimi (PSG/Marrocos), Mendy (Chelsea/Senegal) e Koulibaly (Nápoles/Senegal).