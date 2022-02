Carlos Queiroz pode tornar-se o terceiro treinador português a conquistar títulos continentais de seleções no próximo domingo, na final da Taça das Nações Africanas (CAN), diante do Senegal.

Em caso de triunfo, o selecionador do Egito junta-se a Nelo Vingada e Fernando Santos no restrito lote de vencedores de provas continentais de seleções.

Depois de ter auxiliado Queiroz nas seleções lusas, entre 1988 e 1993, com dois títulos mundiais seguidos de sub-20, em 1989 e 1991, Nelo Vingada conquistou a Taça das Nações Asiáticas de 1996 com a Arábia Saudita.

Vinte anos depois, foi Fernando Santos que conquistou um título de seleções, ao escrever a página mais dourada da seleção nacional, sagrando-se campeão europeu, em França. O selecionador português guiou ainda a turma das «Quinas» à conquista da primeira edição da Liga das Nações, em 2019.

Fernando Santos foi, também, o único português a comandar uma seleção na Taça das Confederações, em 2017 e divide o melhor desempenho em Mundiais com Queiroz, após levar Portugal e Grécia aos «oitavos».

Já Queiroz, orientou seis países e ainda dirigiu a seleção portuguesa em dois momentos distintos (1991-1993 e 2008-2010), detém também os melhores registos de técnicos portugueses na Copa América (quartos de final com a Colômbia, em 2019) e na Taça Asiática (meia-final com o Irão, em 2019).

Carlos Queiroz deverá estar ausente do banco no domingo, devido à expulsão no jogo da meia-final, diante dos Camarões de António Conceição.

Os «faraós» discutem a 33.ª edição da CAN com o Senegal no Estádio Olembe, em Yaoundé, a partir das 19h00.