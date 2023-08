Carlos Borges deu um novo passo à carreira com a mudança do Manchester City para o Ajax e, na entrevista de apresentação no novo clube, não teve qualquer dúvida em apontar Cristiano Ronaldo como a referência no futebol.

«Cristiano Ronaldo é o meu ídolo. A mentalidade dele... Quer sempre mais, tem 38 anos e ainda continua [a jogar]. Definitivamente, é o meu ídolo», afirmou o internacional sub-19 português, que vai alinhar ao lado de Francisco Conceição.

«Conheço o Chico da seleção, nunca joguei com ele, ele está num escalão acima [sub-21], mas vejo-o jogar várias vezes. Estamos aqui os dois e espero que nos possamos dar bem e ele me possa ajudar. Ainda não falei com ele, mas espero fazê-lo mais tarde», revelou.

Carlos Borges lembrou ainda que estava em Portugal quando soube do interesse do Ajax.

«Disseram que estavam interessados em mim, explicaram-me o projeto, como eu iria encaixar na equipa. Contavam comigo e, como jogador, é isso que queres ouvir. Acho que é a mudança certa para mim», destacou o jovem extremo que na primeira temporada em Amesterdão quer adaptar-se somar «muitos golos e assistências».

Borges deixou o Manchester City a troco de 14 milhões, que podem chegar aos 19 milhões caso sejam cumpridos determinados objetivos.