O internacional sub-21 português Carlos Forbs foi decisivo na vitória do Ajax em casa do Nijmegen, por 2-1, na 14.ª jornada do campeonato neerlandês.

Kristian Hlynsson abriu o marcador aos 57 minutos e Forbs foi lançado aos 86, tendo precisado de apenas três minutos para aumentar a vantagem. Os anfitriões ainda reduziram por Tavsan (90m).

O Ajax soma o segundo triunfo consecutivo e está no oitavo lugar da liga neerlandesa, com 18 pontos.

Resultados e classificação do campeonato dos Países Baixos