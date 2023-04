O futebolista português Carlos Mané marcou, esta segunda-feira, o golo que fechou a vitória do Kayserispor frente ao Umraniyespor (3-1), em jogo da 28.ª jornada da primeira liga da Turquia.

Mame Thiam deu vantagem ao Kayserispor aos 31 minutos, de penálti, mas Umut Nayir empatou em cima do intervalo (45+2m).

Na segunda parte, o ex-V. Guimarães Bernard Mensah fez o 2-1 para o Kayserispor aos 53 minutos e Carlos Mané, que tinha entrado ao minuto 73, fechou as contas do resultado já para lá do minuto 90, aos 90+9.

Foi o quarto golo de Carlos Mané esta época, em 22 jogos realizados.

Miguel Cardoso foi titular e fez os 90 minutos pelo Kayserispor.