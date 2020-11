Um membro da equipa técnica da seleção colombiana, orientada por Carlos Queiroz, testou positivo à Covid-19, uma semana antes de nova jornada de apuramento para o Mundial2022, informou a federação daquele país.

«Todos os membros da equipa técnica que vão fazer parte da concentração foram submetidos a testes de detenção da covid-19 e dentro dos resultados houve um caso positivo. A equipa médica tomou as medidas de segurança estabelecidas no protocolo do Ministério da Saúde, da CONMEBOL e da FIFA», pode ler-se no comunicado.

O organismo colombiano não divulgou quem é a pessoa que está infetada na equipa técnica, em que, além de Queiroz, selecionador, também fazem parte os portugueses Oceano Cruz e Hugo Pereira, ambos adjuntos.

Por esta razão, a convocatória para os dois jogos de qualificação para o Mundial2022 será apenas conhecida em 8 de novembro, cinco dias antes da receção ao Uruguai. A 17 do mesmo mês, a Colômbia joga no Equador.

Ao final de duas jornadas, os «cafeteros» ocupam o terceiro lugar da fase de apuramento sul-americano com quatro pontos, tantos como o Paraguai, e menos dois que Argentina e Brasil. Lembre-se que os quatro primeiros classificados têm entrada direta na fase final do próximo Mundial, que vai decorrer no Qatar.