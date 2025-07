Carlos Queiroz está de regresso ao ativo! Sem treinar desde que deixou o comando da seleção do Qatar, em dezembro de 2023, o português foi oficializado, esta terça-feira, como novo selecionador de Omã, sucedendo a Rashid Jaber.

A seleção de Omã tem como objetivo chegar pela primeira vez ao Mundial 2026. Os omanenses terminaram o Grupo B da qualificação asiática no quarto lugar, atrás da Coreia do Sul, Jordânia e Iraque. Ainda assim, garantiram uma vaga no play-off que dá acesso à próxima fase do apuramento.

Queiroz, de 72 anos, soma um vasto currículo à frente de seleções: além de Portugal, também já orientou Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Irão, Colômbia, Egito e Qatar.

Foi ainda treinador principal de Sporting e Real Madrid e somou experiências como adjunto, nomeadamente no Manchester United.