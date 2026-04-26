Recentemente apresentado como novo selecionador do Gana, Carlos Queiroz recebeu as boas-vindas da comunidade portuguesa que vive no país, no passado sábado.

O técnico luso esteve reunido com os compatriotas, desde adultos a crianças, e aproveitou até para dar alguns autógrafos.

No Gana, estima-se, vivem cerca de 200 portugueses.

