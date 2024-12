O Raja Casablanca, de Marrocos, treinado pelo português Ricardo Sá Pinto, empatou este sábado (1-1) em Kinshasa, com os congoleses do Maniema Union, em jogo da segunda jornada do Grupo C da Liga dos Campeões africanos em futebol.

Depois da derrota na primeira jornada da competição, frente ao FAR Rabat, a formação do português não conseguiu ir além do empate na República Democrática do Congo, mesmo depois de ter começado a vencer.

Assim, o Raja Casablanca continua em último lugar do grupo B, com apenas um ponto. O FAR Rabat-Mamelodi Sundowns, outro jogo da jornada, disputa-se a partir das 19 horas.

Ricardo Sá Pinto volta a jogar para a Champions africana a 15 de dezembro, em Pretória, no terreno do Mamelodi Sundowns.