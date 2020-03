A Liga Francesa suspendeu o futebolista português Gelson Martins, do Mónaco, por seis meses.

A decisão foi anunciada esta quinta-feira pelo organismo gaulês, na sequência de um empurrão de Gelson ao árbitro do jogo Nîmes-Mónaco, realizado a 1 de fevereiro, que terminou com a equipa do principado derrotada por 3-1.

O lance que motivou o castigo pesado ao antigo jogador do Sporting aconteceu aos 32 minutos. O colega de equipa, Bakayoko, foi expulso e Gelson Martins, em reação, empurrou o árbitro e viu também o cartão vermelho de forma direta, por parte de Mikael Lesage.

O tempo da punição implica que Gelson já não vai poder mais jogar na temporada 2019/2020, na qual participou em 23 jogos e fez quatro golos.

