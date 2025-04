O São Paulo, com o futebolista português Cédric Soares a titular e em campo os 90 minutos, recebeu e venceu o Náutico, por 2-1, na madrugada desta quarta-feira (noite de terça-feira no Brasil), em jogo da primeira mão da terceira fase da Taça do Brasil.

Dois golos de Luciano, aos 21 e 46 minutos, deram a vitória ao São Paulo. Caio Vitor, ao minuto, 17, tinha dado vantagem ao Náutico.

O jogo da segunda mão está agendado, na hora portuguesa, para o próximo dia 21 de maio (01h30).

Nos outros jogos que marcaram o arranque desta fase da Taça, o Fluminense venceu o Aparecidense por 1-0, o mesmo resultado que o Internacional alcançou ante o Maracanã. Já o Retrô-Fortaleza ficou empatado a um golo e o Maringá-Atlético Mineiro também deu empate, mas a dois golos.

Para esta noite estão agendados o Botafogo-Capital (23h00), o Ceará-Palmeiras (23h30) e, já na quinta-feira, à 01h30, o Paysandu-Bahia, o Grêmio Novorizontino-Corinthians e o CSA-Grêmio.