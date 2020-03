Com a Premier League interrompida, Cedric Soares divulgou imagens do treino que fez um casa enquanto cumpre o período de isolamento.



De flexões a corrida, o internacional português fez vários exercícios na presença do seu cão, Romeu, que fez de tudo para o impedir, provocando gargalhas ao próprio Cedric.



O lateral-direito procura ainda a estreia pelo Arsenal, clube ao qual chegou na última janela de mercado. Lembre-se que os jogadores dos «gunners» ficaram em quarentena obrigatória depois de o treinador, Mikel Arteta, ter sido infetado com a covid-19.