No jogo que marcou o arranque da 18.ª jornada do campeonato espanhol, o Celta de Vigo, comandado por Carlos Carvalhal, perdeu por 1-0 no reduto do Maiorca.

O único golo do encontro foi apontado por Dani Rodríguez, à passagem do minuto 60.

No lado do Celta, o internacional português Gonçalo Paciência foi lançado em campo por Carvalhal, aos 67 minutos.

Este resultado permite ao Maiorca seguir no 10.º lugar da liga espanhola, com 25 pontos, enquanto a formação da Galiza, que regressou às derrotas cinco jogos depois, está no 16.º posto, com 17 pontos.