Sem jogar desde o início de outubro, devido a lesão, Jota regressou este domingo aos relvados e marcou no triunfo do Celtic em casa do Livingston (3-0), da 13.ª jornada do campeonato escocês.

Kyogo Furuhashi marcou logo aos nove minutos para os visitantes e Greg Taylor dilatou a vantagem aos 53.

Jota foi lançado para os 10 minutos finais e, logo numa das primeiras ações em campo, arrancou um penálti. O extremo português, que integra a lista de 55 pré-convocados por Fernando Santos para o Mundial 2022, foi à linha de fundo e tirou um cruzamento que bateu no braço de um adversário. Da marca dos 11 metros, Georgios Giakoumakis desperdiçou.

Já aos 87m, Jota marcou mesmo, com um desvio na pequena área, após cruzamento de David Turnbull no corredor direito. O extremo luso chegou à marca de cinco golos na temporada.

O Celtic é líder do campeonato escocês, com 33 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o Rangers.