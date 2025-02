O Celtic goleou o Raith Rovers na tarde deste sábado, por 5-0, mas perdeu o médio português Paulo Bernardo devido a lesão, em jogo da Taça da Escócia.

O modesto Raith Rovers, da segunda divisão, é, curiosamente, orientado por Robson, ex-jogador do Celtic. O jogo foi dominado pelos homens da casa, que chegaram à vantagem logo aos seis minutos.

Foi Paulo Bernardo que assistiu o ex-Marítimo Daizen Maeda, no primeiro de três golos marcados pelo japonês nesta tarde. O médio ex-Benfica saiu logo aos 37 minutos pelo próprio pé.

McCowan e Yang Hyun-Jun fizeram os outros dois golos. O português Jota entrou na reta final da partida. Desta forma, o Celtic passou aos quartos de final da Taça da Escócia.

🎩 A hat-trick from Daizen Maeda puts us into the hat for the next round!



A strong performance from the Celts 👏#CELRAI | #ScottishCup | #CelticFC🍀 pic.twitter.com/wzEr3g62MK