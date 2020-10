Diogo Dalot viajou com o Milan para Glasgow e pode estrear-se com a camisola rossonera esta quinta-feira, frente ao Celtic, na ronda inaugural do Grupo H da Liga Europa.

O lateral cedido pelo Manchester United está na lista de convocados do treinador Stefano Pioli, tal como Rafael Leão, e esta quinta-feira pode somar os primeiros minutos pelo clube italiano.

O internacional português foi cedido pelo Manchester United nos últimos dias do mercado de verão, mas ainda não teve oportunidade para estrear-se com a nova camisola. Logo depois de ter assinado, regressou a Portugal para integrar a convocatória dos sub-21. No regresso a Itália chegou a ser convocado para o dérbi com o Inter, mas acabou por não sair do banco.