Jota continua em destaque na equipa do Celtic, e nesta quinta-feira marcou na vitória no reduto do Ferencvaros (2-3).

Furuhashi deu vantagem à equipa escocesa logo ao terceiro minuto de jogo.

Um autogolo de Juranovic restabeleceu a igualdade, mas ao minuto 23 apareceu o golo de Jota, a dar nova vantagem ao Celtic.

Abada fez o terceiro golo para os visitantes, ao minuto 60, e o melhor que o Ferencvaros conseguiu foi reduzir a diferença, por Uzuni (86m), já depois da saída de Jota (70m).

No duelo pela liderança, o Bayer Leverkusen goleou o Betis por 4-0. William Carvalho foi titular na equipa espanhola, mas saiu ao intervalo.

Moussa Diaby foi a figura do encontro: marcou os dois primeiros golos germânicos (42 e 52m), e fez a assistência para o terceiro, de Florian Wirtz (86m). Amiri fechou as contas do jogo, no que diz respeito a golos, já que em período de descontos houve uma expulsão para cada lado: Nabil Fekir (Betis) e Demirbay (Leverkusen).

A equipa alemã isola-se assim na liderança, com 10 pontos, mais três do que o Betis. O Celtic soma seis pontos, enquanto que o Ferencvaros continua sem pontuar.