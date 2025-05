Jota vai parar até nove meses depois de se lesionar na vista ao Dundee United, partida que confirmou o Celtic como tetracampeão da Escócia. O extremo português, de 26 anos, lesionou-se nos ligamentos cruzados do joelho direito, como confirmou o treinador do Celtic.

«Não são boas notícias. Não parecia tão mau, mas o exame indica que vai parar entre seis e nove meses. Ele está bastante otimista, ainda assim. É uma oportunidade para regressar ainda mais forte. Têm sido épocas desafiantes para o Jota, até na Arábia Saudita», analisou Brendan Rodgers, em entrevista à Sky Sports.

Há pouco mais de meio ano, Jota deixou a Arábia Saudita e rumou aos franceses do Rennes. Todavia, no inverno, regressou ao Celtic, onde havia brilhado entre 2022 e 2023. Na presente época, o avançado formado no Benfica leva cinco golos e duas assistências pelos escoceses.

Na tarde de sábado, Jota deixou o duelo com o Dundee United (0-5) ao cabo de 35 minutos, muito queixoso. Mais tarde, juntou-se a Paulo Bernardo nos festejos do tetracampeonato, mas de muletas.

O Celtic visita o Rangers – rival que igualou no máximo de campeonatos (55) – na tarde deste domingo (12h), em encontro da 35.ª jornada da Liga.