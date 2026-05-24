O Mamelodi Sundowns, equipa orientada por Miguel Cardoso, venceu a Liga dos Campeões de África, ao empatar a um golo com os marroquinos do FAR Rabat.

O conjunto marroquino, treinado pelo também português Alexandre Santos, adiantou-se no marcador após grande penalidade convertida por Mohamed Hrimat aos 40 minutos, mas apenas para ver o Mamelodi, através de Teboho Mokoena, empatar ainda antes do intervalo. Com a vantagem de um golo, conseguida na primeira mão disputada em Pretória, o título acabou assim entregue ao clube da África do Sul, que teve Nuno Santos no onze inicial.

Esta foi a segunda final consecutiva do Mamelodi Sundowns e a terceira do técnico português, que na época de 2023/24 a perdeu para Al-Ahly quando comandava o Espérance de Tunis.