O FAR Rabat, clube marroquino treinado pelo português Alexandre Santos, foi goleado por 4-1 em casa dos egípcios do Pyramids, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões africana.

Dois golos de Mayele, aos dois e aos 12 minutos, adiantaram rapidamente os egípcios no Cairo, com outro ‘bis’, de Adel, aos 39 e aos 67, a consumar a goleada. Hadraf reduziu os estragos aos 45 minutos.

Esta é a primeira derrota do técnico luso no comando do emblema marroquino, após duas vitórias e um empate em Rabat.

A segunda mão, em Marrocos, está marcada para daqui a uma semana, no dia 8 de abril. A equipa é segunda classificada na Liga doméstica.