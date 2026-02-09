O Shabab Al Ahli, comandado pelo português Paulo Sousa, empatou a zero na receção ao Al Hilal, esta segunda-feira, na sétima jornada da fase de liga da Champions Asiática.

Simone Inzaghi operou algumas mexidas na equipa saudita e o português Rúben Neves começou o jogo no banco, tendo sido lançado aos 83 minutos.

Apesar deste empate, o Al Hilal segue na liderança isolada da prova, com 19 pontos, enquanto a equipa dos Emirados Árabes Unidos está no quinto lugar, com 11.

Num dia só com empates, José Morais conduziu o Al Sharjah à igualdade a um golo no reduto do Al Duhail. As duas equipas seguem com oito pontos, ao fim de sete jogos, dentro da zona de apuramento para a próxima fase.

Quanto a outros portugueses, Guga foi titular na receção do Al Wahda ao Al Ahli (0-0), enquanto Bernardo Folha ficou no banco. Desta feita, tanto o conjunto dos Emirados como a equipa saudita somam 14 pontos.