O Al Hilal comandado por Jorge Jesus venceu esta terça-feira os iranianos do Nassaji Mazandaran por 3-0, na segunda jornada do Grupo D da Liga dos Campeões asiática.

No Azadi Stadium, em Teerão, o sérvio Mitrovic inaugurou o marcador à passagem do minuto 18, antes das duas equipas ficarem reduzidas a dez, a partir do minuto 38, por expulsão de Housgmand (Nassaji Mazandaran) e Al Faraj (Al Hilal).

Já no segundo tempo, o brasileiro Neymar aumentou a vantagem da equipa saudita, ao minuto 58, estreando-se a marcar pela nova equipa, enquanto Al Shehri fixou o resultado final já em período de compensação.

Com este primeiro triunfo, o Al Hilal passa a liderar a classificação do Grupo D, com quatro pontos, os mesmos do segundo classificado, o Navbahor, do Uzbequistão, enquanto o Nassaji Mazandaran é terceiro, com três pontos, e o Mumbai City segue em último, ainda sem pontos.

Veja o golo de Neymar: